В Британии нашли почти 30 зданий с пожароопасной облицовкой; в Лондоне эвакуация

В Британии после пожара в Grenfell Tower нашли еще 27 муниципальных многоквартирных домов с пожароопасной облицовкой. Накануне вечером в Лондоне прошла эвакуация четырех таких зданий, сообщает Reuters. Премьер Тереза Мэй в субботу заявила Sky News, что в большинстве случаев столь суровые меры не понадобятся.

Проверки по всей стране проводило британское министерство по делам общин и местного самоуправления. Жилые дома, не соответствующие нормам пожарной безопасности, находятся в лондонских районах Кэмден, Хаунслоу и Брент, а также в городах Манчестер и Плимут, передает ТАСС.

При этом в ведомстве отметили, что экспертами было проанализировано «небольшое число» образцов внешней облицовки. Всего же властям предстоит проверить в общей сложности 600 объектов муниципального жилья по всей стране.

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В пятницу совет лондонского муниципального округа Кэмден принял решение временно выселить 4 тыс. человек из четырех 22-этажных домов жилого комплекса Chalcots Estate. По данным властей, облицовка домов не соответствует требуемому стандарту пожарной безопасности. Использование такого облицовочного материала привело в ночь на 14 июня к крупному пожару в жилом доме Grenfell Tower.

Reuters, описывая срочную эвакуацию из Chalcots, сообщает, что жители на ночь глядя пытались найти места в отелях поблизости, но многим пришлось разместиться на надувных кроватях в спортзале.

В правительстве сообщили, что теперь специалисты будут выяснять, какие действия надо предпринять и как именно разрешить ситуацию с жильцами, передает РИА «Новости».

Пожар в 24-этажном жилом комплексе Grenfell Tower произошел ночью 14 июня. По данным Скотланд-Ярда, пожар начался из-за холодильника Hotpoint. Облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности, и огонь стремительно охватил здание. Погибли, по данным на субботу, 79 человек.







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