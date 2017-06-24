Смертник из Манчестера изготовил бомбу по инструкциям из интернета

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Салман Абеди изготовил бомбу, при помощи которой он устроил теракт на концерте в британском Манчестере, пользуясь видеоинструкцией на платформе в Youtube, а также информацией, полученной в Darknet, так называемой «темной зоне» интернета. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили сразу несколько СМИ Великобритании.

В полиции изначально полагали, что самодельное взрывное устройство было подготовлено профессионалом и передано Абеди. Спецслужбы опасались, что это человек может оставаться на свободе, что грозит новыми терактами, сообщает DW.com.

Однако, как удалось выяснить, Абеди сам собрал бомбу, пользуясь видеозаписями с инструкциями, которые, по данным полиции, были еще доступны в Facebook и Youtube в течение несколько дней после теракта.

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«У этого парня была неустойчивая психика. Он погрузился в интернет и вытащил оттуда множество инструкции», - рассказал представитель британских правоохранительных органов газете The Times.

Взрывное устройство, помещенное в рюкзак, который находился на спине Абеди было начинено множеством металлических поражающих элементов, из-за чего теракт и имел столь трагические последствия. В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде погибли 22 человека, 64 были ранены. Среди погибших и пострадавших множество детей и подростков.

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