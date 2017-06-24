Киев выразил протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на оккупированный полуостров Крым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в субботу, 24 июня.

«МИД выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с Путиным на временно оккупированную РФ территорию Украины – Автономную Республику Крым 24 июня 2017 года», – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, украинская сторона считает упомянутый визит и другие «поездки» российских чиновников в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права».

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В министерстве подчеркнули, что в МИД Российской Федерации была направлена соответствующая нота протеста.