Пенсионерку из Томска оштрафовали из-за видеообращения к Путину

Суд вынес приговор за то, что женщина устроила несанкционированный пикет для записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину - сообщает портал topnews.ru

Ленинский районный суд Томска 22 июня оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу Галину Шергину, которая 15 мая вместе с 12 гражданами записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации, передает «ТВ2».

В итоге 57-летняя Галина Шергина, признана судом виновной в организации несанкционированного пикета (статья 20.2 КоАП). Другая пенсионерка, 70-летняя Екатерина Гаврилина, обвиняемая в том же правонарушении, после трех дней пребывания в суде госпитализирована по скорой и сейчас лежит в больнице.

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