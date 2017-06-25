ЕС пригрозил странам, не принимающим обратно мигрантов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза подтвердили готовность «использовать все возможные рычаги», чтобы оказать давление на государства, противодействующие возвращению на их территорию незаконных мигрантов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Речь идет о «прагматичных договоренностях с третьими странами», не входящими в состав Евросоюза, а также о двусторонних соглашениях с ними, заключаемыми государствами - членами сообщества.

При этом в качестве механизма воздействия «по мере необходимости» может использоваться «пересмотр визовой политики», предупредили в Брюсселе.

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Как уточняет агентство Reuters, такие страны, как Бангладеш и Нигерия, зачастую не желают принимать обратно своих граждан, которым отказано в праве пребывания на территории ЕС.

По словам дипломатов, изменения в визовых правилах могут коснуться, в частности, членов правящих элит, регулярно посещающих Европу.

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