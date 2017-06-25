Немцы выпустили купюру номиналом ноль евро

В Германии выпустили сувенирную купюру номиналом ноль евро лимитированным тиражом в пять тысяч штук. Как сообщает Neue Osnabrücker Zeitung, купюра продается за 2,50 евро.

Она создана как туристический сувенир для коллекционеров и посетителей столицы федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

«Купюра не является платежным средством, но Европейский центральный банк официально дал разрешение на ее печать», – отмечается в сообщении.

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Купюра имеет все степени защиты, в том числе водяные знаки и голограммы. На ней изображен учебный парусник ВМФ Германии Горх Фок II 1958 года постройки, портом приписки которого является Киль.

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