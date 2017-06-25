Полиция Брюсселя открыла огонь по водителю, попытавшемуся совершить наезд

 

Фото: AP/Scanpix

Полицейские открыли огонь по водителю автомобиля в Брюсселе, который попытался наехать на них, сообщает La Libre.

Инцидент произошел в районе вокзала Брюссель – Запад. Полицейские планировали проверить документы водителя Mercedes, однако при их приближении он резко набрал скорость и попытался совершить на них наезд.

Водитель скрылся с места преступления, его поиск продолжается.

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В полиции полагают, что регистрационный номер автомобиля был ворованный, так как не соответствовал типу транспортного средства, что и привлекло внимание полицейских.

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