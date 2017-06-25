В Стамбуле запретили гей-парад из соображений безопасности

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Турецкие власти уже третий год подряд запрещают проведение гей-парада в Стамбуле, сообщает Al Jazeera.

По данным издания, гей-парад, который должен был состояться сегодня, 25 июня, запретили из соображений безопасности, поскольку ультранационалистические группы угрожали заблокировать событие.

«Проведение марша не позволено из соображений безопасности в отношении граждан, особенно самих участников и туристов, которые будут находиться в этом районе», - заявил в субботу губернатор Стамбула.

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В штабе губернатора ссылаются на «очень серьезные реакции» в соцсетях, высказанные против мероприятия, которое запрещают уже три года подряд.

Организаторы заявляют, что запрет из соображений безопасности фактически легитимизирует лиц и группы, которые создают угрозу и осуществляют преступления на почве ненависти.

Лара Гуне Озлен, представитель гей-парада, заявила, что их призыв о проведении парада в силе и что мероприятие будет проведено.

«Причины запрета нашего парада не являются весомыми или убедительными», - заявила она в комментарии Al Jazeera.

Гей-парады в Стамбуле проводятся с 1993 года.


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