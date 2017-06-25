В Вашингтоне анонсировали уход посла России в США

Сергей Кисляк
 

Сергей Кисляк. Фото: AP/Scanpix

Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк вскоре покинет свой пост.

«Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США. Я желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, даже когда мы расходились во взглядах», – написал Макфол в своем Twitter.

Twitter

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Российская сторона пока не предоставила официальных комментариев по поводу судьбы Кисляка.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник в комитете Госдумы по международным делам сообщал, что на пост посла России в США уже одобрена кандидатура замглавы МИД РФ Анатолия Антонова.


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