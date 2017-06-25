В Чехии впервые судят участника боев на Донбассе

 

Фото: Reuters/ScanPix

Чешские судебные органы впервые начали рассмотрение дела по обвинению в адрес чешского гражданина в участии в боях на территории Украины на стороне сепаратистов.

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Первым о чехе, который вошел в ряды ЛДНР и участвовал в боевых действиях на Донбассе, сообщил в материале в чешском еженедельнике Respekt известный чешский журналист-расследователь Ондржей Кундра.

«Из того, что мне о нем известно, это человек, который уже долго выискивает в жизни военные элементы, он служил и в чешской армии. А до этого он некоторое время жил на Донбассе. Полиция его обвиняет в том, что он то ли принимал участие, то ли присоединился к «военным» акциям, хотя, возможно, прямого участия в них не принимал. Но и за это его можно привлечь к суду», - сообщил Кундра Радио Свобода.

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По мнению журналиста, на Донбассе воюет гораздо больше чехов и словаков.

«Каково это количество, точно неизвестно. Сегодня говорят о десятках чехов и словаков. Мне известно, что полиция занимается другими делами – об участии чехов в боях, а не только делом этого первого чеха, которому предъявили обвинение», - сказал он.

Как сообщил Радио Свобода представитель Министерства обороны Чешской Республики Петр Медек, «граждане Чешской Республики могут служить в армии иностранного государства только с согласия главнокомандующего вооруженных сил, им является президент республики», однако это не касается армий стран-членов НАТО.

«Если же говорить о так называемой луганской или донецкой «республиках», то речь не идет об официальной армии конкретной страны, а о вооруженной единице, то есть это решалось бы в соответствии со статьями Уголовного кодекса», - сказал он.

Как отметил Радио Свобода посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, дипломатической миссии известно об участии чехов в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Представитель краевой прокуратуры города Градец Кралове, где рассматривается дело, Павел Бужга подтвердил, что суд занимается этим делом. «Могу подтвердить, что краевой суд этим занимается, однако в соответствии с решением представителя прокуратуры, на это дело наложено информационное эмбарго. Это означает, что больше информации, касающейся этого дела, его продолжительности, хода расследования и правового статуса предоставляться не будет вплоть до снятия эмбарго», - сказал он.

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