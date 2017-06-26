В Индии семь туристов погибли на канатной дороге

 

Фото: AP/Scanpix

В индийском штате Кашмир на горнолыжном курорте Гульмарг погибли не менее семи туристов в результате падения кабины на канатной дороге. Об этом пишет India Today.

«По меньшей мере, семь туристов погибли и около 100, как считается, оказались в «подвешенном состоянии» в Гульмарге после того, как на кабину упала сосна», – говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что

кабина упала после того, как ветер свалил сосну, а дерево, падая, оборвало трос.

В кабинке была семья из Дели в составе четырех человек, в том числе двое детей, и местный гид. Кем были еще две жертвы, не уточняется.

Сейчас проводится спасательная операция.


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