В Аргентине ДТП с автобусом, 13 погибших

 

Фото: REUTERS/Scanpix

По меньшей мере 13 человек погибли, около 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса рядом с городом Сан-Рафаель в аргентинской провинции Мендоса на западе страны. Об этом сообщает Infobae.

Автобус перевозил учеников из танцевальной школы в провинции Буенос-Айрос.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и врачи. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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В полиции предполагают, что ДТП произошло из-за опасного участка дороги, где при обгоне не видно едущих машин. Издание даже показало видео с этого участка, где подобные происшествия не редкость.

Как отмечает полиция, число жертв может возрасти.


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