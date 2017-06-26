СМИ: бывшее руководство Южной Кореи планировало убить Ким Чен Ына

 

Фото: Reuters

Предыдущая администрация Южной Кореи во главе с ныне отстраненной от власти президентом Пак Кын Хе планировала убийство лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Asahi.

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По данным издания, в конце 2015 года Пак Кын Хе подписала документ, санкционирующий «смену руководства» в КНДР. В качестве одного из способов реализации этого плана рассматривалась имитация несчастного случая: смертельное ДТП или крушение поезда, на котором бы ехал Ким Чен Ын. Также предпринимались попытки поощрения госпереворота в Северной Корее.

Впрочем, ни к какому результату усилия по устранению Ким Чен Ына не привели.Новое руководство Южной Кореи от таких планов отказалось, полагает газета.

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Пак Кын Хе была отстранена от власти в декабре прошлого года. Парламент Южной Кореи объявил ей импичмент. 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. В отношении нее выдвинуты обвинения в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

В мае в Южной Корее прошли досрочные президентские выборы, победу на которых одержал Мун Чжэ Ин. Он пообещал решить спорные вопросы по размещению в стране ПРО США THAAD и наладить отношения с КНДР, серьезно осложнившиеся в связи с проведением Пхеньяном регулярных ракетных запусков.

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