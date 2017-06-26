В Таллинне мужчина упал с восьмого этажа и остался жив

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Таллинне 35-летний мужчина чудом выжил после падения с восьмого этажа многоквартирного дома на Палдиском шоссе. Инцидент произошел в Иванов день, пишет Postimees.

Как сообщил главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас, падение смягчили ветви растущего у дома дерева, благодаря чему мужчина и остался в живых. «Он упал на ветки, которые были под окном, оттуда его спустили вниз», - рассказал он.

Пострадавшего со множественными переломами доставили в больницу. В каком состоянии мужчина находится сейчас, Адлас не смог прокомментировать. Спасатели спустили мужчину с помощью подъемника.

Реклама

По словам главврача, случаи, когда человек выжил после падения с такой высоты, - очень редки. «Вероятность выжить очень мала, хотя бывало, что маленьким детям удавалось спастись. Но я не припомню, чтобы взрослый человек выжил после такого», - сказал он.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 40000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR

reklama.vesti.lv

Ургант устроил рэп-дуэль со Шнуровым Showbiz

Ургант устроил рэп-дуэль со Шнуровым

Лена Ленина о модных тенденциях в свадебном маникюре Wo&Men

Лена Ленина о модных тенденциях в свадебном маникюре

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго Showbiz

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание Wo&Men

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание

29-летний мужчина вынашивает второго ребенка Wo&Men

29-летний мужчина вынашивает второго ребенка

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 