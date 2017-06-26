В Таллинне мужчина упал с восьмого этажа и остался жив

В Таллинне 35-летний мужчина чудом выжил после падения с восьмого этажа многоквартирного дома на Палдиском шоссе. Инцидент произошел в Иванов день, пишет Postimees.

Как сообщил главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас, падение смягчили ветви растущего у дома дерева, благодаря чему мужчина и остался в живых. «Он упал на ветки, которые были под окном, оттуда его спустили вниз», - рассказал он.

Пострадавшего со множественными переломами доставили в больницу. В каком состоянии мужчина находится сейчас, Адлас не смог прокомментировать. Спасатели спустили мужчину с помощью подъемника.

Реклама

По словам главврача, случаи, когда человек выжил после падения с такой высоты, - очень редки. «Вероятность выжить очень мала, хотя бывало, что маленьким детям удавалось спастись. Но я не припомню, чтобы взрослый человек выжил после такого», - сказал он.