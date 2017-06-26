Почему они делают это? За 2 года француженка приютила 450 беженцев

Беженцы в окрестностях Вентимильи
 

Беженцы в окрестностях Вентимильи. Фото: REUTERS/Sanpix

В нашем обществе часто бытует непонимание, почему в странах Европы так спокойно относятся к наплыву беженца, помогают им вместо того, чтобы закрыть границы на замок. Издание L’Obs публикует откровения адвоката Франсуаз Котта, которая поясняет, почему она приняла решение помочь этим несчастным. За 2 года она приютила около 450 человек.

Франсуаз 67 лет, она адвокат, специализирующийся на уголовном праве. Жизнь у нее удалась, есть прекрасный домик в Брей-сюр-Руайа (округ Ниццы). В 2015 году у нее появились проблемы со здоровьем и женщина решила отдохнуть от работы. В тот год она и приняла решение помогать беженцам.

За 2 года я приняла у себя 450 беженцев

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«Я помню первых беженцев, которых я приютила, будто это было вчера. Однажды друзья позвонили мне и сказали, что у них гости, и не могу ли я их принять у себя. Я согласилась без вопросов. Что мне мешало? Места в дома хватало.

Четверо суданцев остановились у меня на несколько месяцев. Один из них, Мамаду, даже остался на 2 года. Он мне много помогал в приеме других беженцев. Сейчас он живет в Ницце и пытается поступить в колледж, но пока не получается.

На сегодняшний день я два года как принимаю беженцев, иногда по 35 человек за раз. Всего по моим подсчетам здесь было около 450 персон.

Я это делаю не по легкомыслию, а потому что просто не могу оставить их на обочине дороги. Я хорошо воспитана».

К этому никто не был готова

Франсуаз поясняет, что принимать беженцев — странный опыт. Никто из местных жителей не был к этому готов, равно как и к тому, что кто-то будет приходить в городок, чтобы «умереть под нашей дверью». Игнорировать это было невозможно.

Фото: REUTERS/Sanpix

Причина, по которой в этой местности много беженцев — итальянская Вентимилья в 20 км. Место, куда прибывают ищущие лучшей жизни. На выезде из города всего одна дорога - «дрога во Францию». По ней они попадают непосредственно в Брей-сюр-Руайа, при этом беженцы не в курсе, что попадают в анклав и, выбрав этот путь, они снова вернутся в Италию.

«Когда я встречаю мигрантов на обочине дороги, абсолютно потерянных, я предлагаю им сесть в машину. Простая поношенная майка, джинсы и тапки, ни сумок, ни документов, у многих нет ничего. Кроме мечты - попасть в Париж».

Запретов не боятся

Франсуаз поясняет, что не боится закона. Она уверена, что у себя дома имеет права принимать кого угодно. Проблемой может быть помощь в пересечении границы. В любом случае лишний раз она громко не рассказывает о том, что помогает беженцам. При этом отмечает, что не собирается «заработать» себе место в раю. Это все потому, что у нее просто нет выбора.

«Я помню вечер сентября, было холодно. Я ехала в машине с подругой, когда увидела на обочине группу идущих людей: мужчину, женщину и подростка. На мужчине вместо одежды был картофельный мешок. Я остановилась, чтобы подобрать их. В сумке у них была полуторагодовалая девочка.

Фото: REUTERS/Sanpix

Возможно некоторые предпочитают этого не видеть. Я всегда вижу даже заблудившихся песиков на обочине и останавливаюсь, чтобы подобрать их. Конечно же, я остановлюсь ради мужчин и женщин. Я не могу пояснить, почему я это делаю. Я могу просто ответить, что это не обсуждается».

Я помню каждого из них

Франсуаз пишет, что помнит каждого их них, их лица, их истории. В ее телефоне их фотографии. Некоторые остаются всего на несколько дней, другие — на несколько месяцев. Большинство имеют лишь одну идею в голове — добраться до Парижа и перебраться в Англию или Германию. Они не хотят оставаться в сельской местности Франции.

Фото: REUTERS/Sanpix

«Часто я настаиваю, чтобы они не уезжали. Почему? Потому что я знаю, что их ждет в столице. Они окажутся на тротуаре без какой-либо помощи. Я думаю, что они будут более счастливы со мной», - поясняет адвокат.

Беженцы стали повседневной жизнью 67-летней женщины. При этом она не просто открыла свою дверь, ей пришлось открыться и самой. С некоторыми семьями Франсуаз продолжает поддерживать контакт.

Страна ничего не делает

Франсуаз призывает власти оставить в покое таких людей как она. Тех, кто помогает беженцам.

По мнению женщины, политика страны — поддерживать картину, будто никакой миграции нет. Что неправда. Если беженцы хотят просто пересечь страну, пусть сделают это, пишет она. При этом Франции нужны рабочие руки, а значит государство может предложить беженцам новую жизнь.

Фото: REUTERS/Sanpix

Франсуаз надеется, что страна признает права беженцев, примет все заявления о предоставлении политического убежища, поможет ищущим новый дом и найдет средства для оказания им помощи.

Я - не герой

«Сегодня мой регион стал другим. Я его больше не ассоциирую с солнцем, оливками, пением цикад, побережьем. Как можно не видеть все эти страдания? Невозможно наслаждаться морем в Вентимилья, когда в нескольких метрах мужчины и женщины борются за кусок хлеба.

Я — не героиня. Я понимаю, что помощь одному человеку не изменит бедность, в которой живут другие. Это мой поступок гражданина».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Avocate, j'enfreins la loi en accueillant des réfugiés chez moi. Je me fous de l'interdit

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