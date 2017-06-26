Оказалось, что для половины украинцев безвиз не важен

Для большинства украинцев безвизовый режим с Евросоюзом не имеет важности. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Так, 55 процентов опрошенных жителей Украины говорят, что лично для них безвиз неважен, 40 процентов говорят о важности нововведения, семь процентов - не определились с отношением.

В прошлом году показатели были практически идентичны.

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Отмечается, что безвизовый режим с ЕС более важен для жителей западных областей Украины и молодежи, а наименее важным он является для респондентов пенсионного возраста.

При этом, половина опрошенных считает, что Украине следует стать членом ЕС, 12 процентов - Таможенного союза, 28 процентов поддерживают равноудаленность от ЕС и России, каждый десятый - не определился.

Вступление в ЕС в большей степени поддерживают на Западе и молодежь.

Известно, что с начала действия безвиза только треть украинцев, въезжающих в ЕС, воспользовалась безвизовым режимом.

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