Россия может остановить программу переселения соотечественников

 

Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Государственная бессрочная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривающая активное участие российских регионов, начала давать сбой.

Заместитель Руководителя МВД России Александр Горовой сообщил информационному агентству «Интерфакс», что в июне представители 17 субъектов РФ письменно обратились в правительство Российской Федерации с просьбой вывести их из списка участников программы. По его словам, «это говорит уже не только об экономических вопросах: некуда расселить, негде предоставить рабочие места, но и, возможно, о каких-то демографических рисках, которые мы приняли в эту программу».

В Россию в ходе реализации первой программы по переселению в период с 2006 года по 2012 год из разных стран мира,

в том числе и из Латвии, переехали на постоянное место жительства более 650 тысяч российских соотечественников.

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По разным статистическим данным, вне России в настоящее время проживают примерно 25 миллионов этнических русских.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию направлена на социально-экономическое и демографическое развитие регионов. Она финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета и за счет средств региональных бюджетов.

Но из-за экономических проблем на местах, отсутствия работы и жилья, а также опасений, что в России будут искать убежище десятки тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, пострадавших в ходе антитеррористической операции, субъекты РФ отказываются принимать соотечественников.

По статистике,

латвийские переселенцы чаще всего для переезда в Россию выбирают города Псков, Новгород, Калининград.

Российские чиновники советуют переселенцам из любых стран, если у них нет больших финансовых накоплений, тщательно обдумывать переезд на Дальний Восток, в Москву и Санкт-Петербург. Для подъема российской экономики требуются молодые и богатые переселенцы с опытом ведения бизнеса на Западе.


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