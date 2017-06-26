Приехавшая в ФРГ под видом сирийцев украинская семья подала в суд на власти

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Семья с Украины, которая, выдав себя за сирийцев, получила статус беженцев в ФРГ, подала жалобу в немецкий суд из-за отмены решения после вскрытия обмана, сообщает Die Welt. Рассмотрение дела начинается в Мюнстере в понедельник, 26 июня.

По данным издания, украинцы въехали в Германию в сентябре 2014 года и подали прошение о предоставлении убежища. В марте 2015 Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев одобрило прошение, которое было рассмотрено в письменном виде, без проведения личного собеседования.

Обман вскрылся после того, как семья прибыла в приют для беженцев и

начала с гордостью рассказывать о том, как им удалось получила статус, не зная ни одного слова на арабском.

Эта информация дошла до ведомства, и в апреле 2016 года решение о предоставлении статуса беженцев было аннулировано.

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Украинцы подали жалобу на действия немецких властей в суд. Они ссылаются на существующий в правовой системе Германии принцип защиты законных ожиданий. Профессор по публичному праву Фабиан Виттрек (Fabian Wittreck) сомневается, что украинской семье удастся воспользоваться юридической лазейкой, поскольку изначально были предоставлены ложные сведения, заявил он в интервью Die Welt.


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