В Японии судят «черную вдову», отравившую трех мужей и получившую $9 млн по страховке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

В окружном суде Киото в понедельник началось судебное разбирательство по делу престарелой Тисако Какэхи. Пенсионерку подозревают в серии убийств своих мужей, которым она давала яд. Какэхи пережила десятерых своих спутников жизни, получив после их смерти миллионы долларов страховых выплат, пишет Japan Today.

В Японии 70-летняя Тисако Какэхи известна под прозвищем «черная вдова», поскольку за последние 20 лет она состояла в связи более чем с десятью мужчинами, которые впоследствии скончались.

По данным следователей, после кончины партнеров Какэхи получила суммарно 1 млрд иен (почти 9 мл долларов) по страховке, а также в соответствии с последней волей мужей, зафиксированной в завещаниях.

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В ходе расследования убийств, которое началось в 2014 году, женщина призналась в том, что дала четырем своим партнерам капсулы с цианидом. Позднее защита пенсионерки попросила исключить это признание из материалов дела, сославшись на старческую деменцию у своей подзащитной. В настоящий момент подсудимая отрицает свою вину, передает «Интерфакс».

Расследование в отношении Какэхи началось после того,

как в крови одного из ее мужей, скончавшегося в возрасте 75 лет спустя месяц после женитьбы, нашли цианид.

Это произошло в декабре 2013-го. Впоследствии полиция обнаружила следы цианида в мусоре в доме овдовевшей супруги молодожена в Киото. В ноябре 2014 года подозреваемая была арестована.

Другими жертвами предполагаемой преступницы стали 71-летний Мазанори Хонда и 75-летний Минору Хиоки. Кроме того, Тисако пыталась убить 79-летнего Тошиаки Суехиро. Все эти преступления были совершены в период с 2007-го по 2013 год.

По данным японской прессы, для поиска очередного спутника жизни Какэхи пользовалась услугами брачных агентств.

Известно, что Тисако Какэхи родилась в префектуре Фукуока и первый раз вышла замуж в возрасте 24 лет. Вместе с мужем девушка стала владелицей типографии в Осаке. В 1994 году муж Тисако умер, а типография обанкротилась, после чего дом Какэхи был продан с аукциона. В итоге Тисако стала испытывать крайнюю нужду. Ей пришлось просить в долг у соседей.

После этого Какэхи и стала искать женихов, которые гибли один за другим от скоротечного общения с пожилой невестой.

Причем Тисако неизменно выбирала себе в мужья состоятельных мужчин с годовым доходом свыше 10 млн иен (около 90 тыс. долларов).

Хотя Какэхи неоднократно становилась богатой наследницей, деньги умерших мужей не принесли ей искомого благополучия. Полученный миллиард иен она спустила, занимаясь спекуляциями с акциями и фьючерсами.

Ожидается, что в рамках разбирательства в суде выступят около 50 свидетелей. Процесс продлится до 7 ноября. Он вызвал большой общественный резонанс. В понедельник около 600 японцев выстроились в очередь, чтобы посмотреть на ход разбирательства.


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