В ЕС отложили переговоры по Северному потоку

Газопровод/иллюстративное фото
 

Газопровод/иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Обсуждение вопроса о строительстве новой ветви для российского газа будет проходить только на рабочем уровне.

Министры энергетики стран ЕС не дали Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу Северный поток-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Страны ЕС вернутся к обсуждению этого вопроса в сентябре, до этого момента переговоры продолжатся на рабочем уровне, отметил собеседник агентства.

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«Итоговое решение должно быть подготовлено на техническом уровне представителями стран Евросоюза в Брюсселе и 28 национальными министрами энергетики», - сказал источник.

Процесс выдачи мандата может занять несколько месяцев.

Напомним, в Газпроме ранее заявляли, что европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall успели предоставить финансирование проекту Северный поток-2 до принятия сенатом США новых инициатив против строительства газопровода.

Ранее Корреспондент.net писал, что Германия против новых санкций США из-за Северного потока.

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