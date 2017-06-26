В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали

Сальвадор Дали
 

Сальвадор Дали. Фото: AP/Scanpix

Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали для проведения ДНК-теста. Таким образом суд удовлетворил требование 60-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является дочерью художника.

Эксгумация необходима, поскольку биологического материала или личных вещей, на основании которых можно было бы установить отцовство, не сохранилось, сообщают испанские СМИ со ссылкой на решение суда. Экспертиза будет проведена в Национальном институте токсикологии.

Абель требует признать ее дочерью Дали уже не первый год. Женщина утверждает, что в 1955 году ее мать работала в одной семье в Кадакесе, где также был дом у Дали. По словам Абель, между ее матерью и художником «завязалась дружба, которая переросла в тайную любовь». Об этом Абель якобы рассказала ее бабушка.

Реклама

В 1955 году Дали было 49 лет. С 1934 года он состоял в браке с русской эмигранткой Галой (Еленой Дмитриевной Дьяконовой), детей у них не было. Дали умер в 1989 году. Его тело находится в склепе на территории театра-музея Дали в городе Фигерасе.

Известно, что в 2007 году Абель уже проводила ДНК-анализ для установления отцовства, материалом для которого послужили остатки кожи и волос, сохранившиеся в гипсовой посмертной маске Дали. Однако женщина утверждает, что так и не получила результатов экспертизы.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

29-летний мужчина вынашивает второго ребенка Wo&Men

29-летний мужчина вынашивает второго ребенка

В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пен Hi-Tech

В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пен

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго Showbiz

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго

Знакомство Краско с мамой молодой супруги обернулось ссорой Showbiz

Знакомство Краско с мамой молодой супруги обернулось ссорой

Найдены пригодные для жизни экзолуны Hi-Tech

Найдены пригодные для жизни экзолуны

Искусство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 