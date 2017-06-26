Верховный суд США частично разблокировал иммиграционный указ Трампа

Президент США Дональд Трамп одержал победу в Верховном суде США в понедельник, 26 июня, который отменил ряд решений нижестоящих судебных инстанций, блокировавших его иммиграционный указ - запрет на въезд в страну граждан шести мусульманских стран, сообщает Reuters.

Суд отменяет большую часть постановлений, в которых говорилось, что Трамп превысил свои полномочия и обошелся с мусульманами не по Конституции, и подтвердил запрет на въезд в страну для некоторых категорий иностранцев.

В решении, опубликованном на сайте суда, говорится, что запрет на въезд может применяться ко всем, кроме тех, кто имеет «надежное подтверждение добросовестных отношений с лицом или организацией в США».

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Это, как поясняет Bloomberg, люди, которые въезжают к близкому члену семьи, студенты, которые поступили в университеты, и нанятые работники. Однако в решении суда говорится, что запрет распространяется на тех, кто попытается вступить в отношения исключительно для въезда в США.

В середине июня Девятый окружной суд в Сан-Франциско подтвердил приостановку указа. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния. В марте указ заблокировал судья американского штата Гавайи Деррик Уотсон, заявив, что «фактор религии влиял на принятие указа».

В начале июня Трамп раскритиковал позицию американского Министерства юстиции и Верховного суда по поводу указа, обвинив Минюст в слабохарактерности, а Верховный суд - в излишней политизированности.

Трамп подписал второй иммиграционный указ 6 марта. В отличие от первой версии указа, подписанной 27 января, в новом документе содержался запрет на въезд в США граждан шести стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Из списка был исключен Ирак.

Запрет на въезд в США из вышеперечисленных стран предполагалось ввести на 90 дней. Кроме того, документ предусматривал приостановку приема беженцев на 120 дней. За это время правительство должно было разработать «меры экстренного контроля», говорилось в указе. Второй иммиграционный указ должен был вступить в силу 16 марта.

Первый иммиграционный указ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев. В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.







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