Мэй предлагает гражданам ЕС после Brexit статус поселенца

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Британское правительство обнародовало 15-страничный документ, в котором излагается подробная информация о том, что предлагает Британия гражданам Евросоюза после Brexit. Согласно документу, все граждане ЕС, проживающие в Британии на законных основаниях в течение как минимум пяти лет, получат «статус поселенца» и смогут привезти в страну супругов и детей.

Дату, с которой будет вестись отсчет срока проживания в Британии, еще предстоит согласовать. Граждане ЕС, чей стаж проживания в Британии окажется недостаточным для получения «статуса поселенца», получат два года на то, чтобы «урегулировать свой статус».

Граждане Евросоюза, проживающие в Британии, должны иметь право на пребывание в стране и после «брексита», заявила в понедельник премьер-министр Тереза Мэй, выступая в Палате общин парламента.

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Глава правительства впервые изложила свои планы по предоставлению гарантий гражданам ЕС, которые, как она считает, должны «снять обеспокоенность» у проживающих в Британии 3,2 млн граждан ЕС.

Однако любые обязательства по будущему правовому статусу граждан должны быть взаимными и гарантирующими права 1,2 млн британских эмигрантов, проживающих на континенте, оговорилась Мэй.

Напомним, в ходе первого раунда переговоров по Brexit 19 июня в Брюсселе был разработан график дальнейших переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза и их основные темы.


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