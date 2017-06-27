СМИ: Россия построит в Сирии военную базу примерно в 85 километрах от Израиля

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

По неподтвержденным данным, российские военные инженеры начали строительство новой военной базы на юго-востоке Сирии. Власти РФ эту информацию никак не комментируют.

О новой российской базе сообщает сайт DEBKAfile, команда которого базируется в Иерусалиме. Эта база станет первой построенной российскими силами с начала операции ВКС РФ в Сирии с сентября 2015 года, рассказывается в заметке со ссылкой на различные источники из военных ведомств Израиля.

База будет располагаться на юго-востоке Сирии, в небольшой деревне Хирбет аль-Ваар в районе Бир аль-Касаб - это 85 километров от Центральных Голан и примерно 110 километров от Южных Голан, там расположены позиции армии Израиля; от границы Иордании новый российский плацдарм будут отделять 96 километров, а от гарнизона американских и иорданских солдат - 185 километров.

Одной из основных целей России при строительстве базы является контроль за стратегическими перекрестками к югу и востоку от сирийской границы - Дамаска, полагают собеседники DEBKAfile. Это значительно усилит положение действующего режима Башара Асада, пишет издание.

Реклама

Собеседники журналистов также акцентировали внимание на том, что строительство новой военной базы в Сирии началось на фоне возобновления секретных переговоров между РФ и США в столице Иордании - Аммане.

На прошлой неделе появились сообщения о соглашении между Иорданией, США и РФ о демилитаризованной зоне, которая охватит территории Иордании и Израиля. Однако оно так и не было подписано из-за жесткого плана по урегулированию обстановки на юго-востоке Сирии, предложенного российской делегацией.

По данным DEBKAfile, российская сторона предлагала США и дальше удерживать перевал аль-Танф, а взамен войска Сирии и Ирана должны освободить город Абу-Камаль и взять под контроль северные территории страны. Американская сторона выступила против того, чтобы Абу-Камаль освобождала сирийская армия, поскольку это укрепит позиции Ирана на границе Сирии и Ирака.

Сайт DEBKAfile основан командой журналистов в июне 2000 года. Интернет-издание становилось победителем премии Forbes в номинации «Лучшее в интернете». Однако в Forbes отмечали, что большинство материалов DEBKAfile публикуется со ссылкой на анонимные неустановленные источники.

Военная операция российских Воздушно-космических сил в Сирии идет с 30 сентября 2015 года. В марте 2016 года президент Владимир Путин поручил вывести из Сирии основную часть российских войск. Однако часть военной техники и ограниченный контингент военнослужащих там оставили для оказания поддержки сирийской армии. В октябре 2016 года Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Сирией о бессрочном размещении российской авиационной группы на сирийской территории на безвозмездной основе.



Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR

reklama.vesti.lv

В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пен Hi-Tech

В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пен

В Израиле представили проект электрического пассажирского самоле Hi-Tech

В Израиле представили проект электрического пассажирского самоле

Редкий кадр: Мила Кунис появилась в обществе с дочерью Wo&Men

Редкий кадр: Мила Кунис появилась в обществе с дочерью

Определен самый доступный продукт для здоровья и долголетия Wo&Men

Определен самый доступный продукт для здоровья и долголетия

Найдены пригодные для жизни экзолуны Hi-Tech

Найдены пригодные для жизни экзолуны

Сирия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 