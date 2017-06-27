СМИ: Россия построит в Сирии военную базу примерно в 85 километрах от Израиля

По неподтвержденным данным, российские военные инженеры начали строительство новой военной базы на юго-востоке Сирии. Власти РФ эту информацию никак не комментируют.

О новой российской базе сообщает сайт DEBKAfile, команда которого базируется в Иерусалиме. Эта база станет первой построенной российскими силами с начала операции ВКС РФ в Сирии с сентября 2015 года, рассказывается в заметке со ссылкой на различные источники из военных ведомств Израиля.

База будет располагаться на юго-востоке Сирии, в небольшой деревне Хирбет аль-Ваар в районе Бир аль-Касаб - это 85 километров от Центральных Голан и примерно 110 километров от Южных Голан, там расположены позиции армии Израиля; от границы Иордании новый российский плацдарм будут отделять 96 километров, а от гарнизона американских и иорданских солдат - 185 километров.



Одной из основных целей России при строительстве базы является контроль за стратегическими перекрестками к югу и востоку от сирийской границы - Дамаска, полагают собеседники DEBKAfile. Это значительно усилит положение действующего режима Башара Асада, пишет издание.

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Собеседники журналистов также акцентировали внимание на том, что строительство новой военной базы в Сирии началось на фоне возобновления секретных переговоров между РФ и США в столице Иордании - Аммане.

На прошлой неделе появились сообщения о соглашении между Иорданией, США и РФ о демилитаризованной зоне, которая охватит территории Иордании и Израиля. Однако оно так и не было подписано из-за жесткого плана по урегулированию обстановки на юго-востоке Сирии, предложенного российской делегацией.

По данным DEBKAfile, российская сторона предлагала США и дальше удерживать перевал аль-Танф, а взамен войска Сирии и Ирана должны освободить город Абу-Камаль и взять под контроль северные территории страны. Американская сторона выступила против того, чтобы Абу-Камаль освобождала сирийская армия, поскольку это укрепит позиции Ирана на границе Сирии и Ирака.

Сайт DEBKAfile основан командой журналистов в июне 2000 года. Интернет-издание становилось победителем премии Forbes в номинации «Лучшее в интернете». Однако в Forbes отмечали, что большинство материалов DEBKAfile публикуется со ссылкой на анонимные неустановленные источники.

Военная операция российских Воздушно-космических сил в Сирии идет с 30 сентября 2015 года. В марте 2016 года президент Владимир Путин поручил вывести из Сирии основную часть российских войск. Однако часть военной техники и ограниченный контингент военнослужащих там оставили для оказания поддержки сирийской армии. В октябре 2016 года Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Сирией о бессрочном размещении российской авиационной группы на сирийской территории на безвозмездной основе.





