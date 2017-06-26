Порошенко: Киев пользуется 100%-ой поддержкой ЕС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Украина будет «побеждать в реформах» и продолжит свое движение в Европу, заверил президент.

Украина пользуется 100%-й поддержкой Евросоюза, чего никогда раньше не было. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита во Францию в понедельник, 26 июня.

«Мы пользуемся стопроцентной поддержкой наших партнеров, чего никогда до этого не было... Сегодня с нами координируют усилия по безопасности Европы во всем мире», – сказал Порошенко.

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Он также добавил, что во время его визита в Париж была достигнуто очень большое количество договоренностей.

«Первое – преданность Франции нормандскому формату. Франция вместе с нами. Не только Франция, не только Германия, а весь Европейский Союз. Потому что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель представляют не только Францию и Германию, а весь Европейский Союз в солидарности в нашей борьбе – борьбе за нашу территориальную целостность, за наш суверенитет, за нашу независимость, за нашу волю и за нашу демократию», – сказал Порошенко.

По его словам, Украина будет «побеждать в реформах» и продолжит свое движение в Европу.

«Мы отстоим свой суверенитет, нашу территориальную целостность и независимость. Мы выкинем российские войска с нашей территории, нам больше ничего не надо. Мы никогда больше не вернемся к царю. Судьба Украины, счастье Украины – в Европе. И началось это тысячу лет назад. Поэтому да здравствует Франция, да здравствует республика и слава Украине», – заявил Порошенко.

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