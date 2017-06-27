Навальный вошел в список самых влиятельных людей в интернете по версии журнала Time

 

Фото: AP/Scanpix

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный вошел в список 25 самых влиятельных людей в интернете по версии журнала Time. В частности, журналисты отметили успехи YouTube-канала Навального, на котором публикуются разоблачительные ролики о коррупции в высших эшелонах власти.

«В стране, где практически все средства массовой информации контролируются государством, активист российской оппозиции использовал YouTube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля. Его канал набрал более миллиона подписчиков, а видео, которые он публикует, о коррупции властей, вдохновили волну антиправительственных протестов в этом году», - говорится в описании Навального.

Журналисты издания напомнили, что недавно Навальный был арестован из-за новой волны протестов. «Тем не менее, он планирует баллотироваться на предстоящих президентских выборах 2018 года против Владимира Путина. Так как он запрещен к показу на государственном ТВ, кампания Навального опирается на соцсети, чтобы распространить его позицию», - отмечает Time.

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Единственным политиком, кроме Навального, который вошел в список самых влиятельных людей в интернете, стал новый президент США Дональд Трамп. Издание отметило то, как глава Белого дома использовал свою страницу в Twitter для общения с народом как во время избирательной кампании, так и уже после инаугурации.

В список вошла и 7-летняя сирийская девочка Бану Алабед, которая писала сообщения в социальных сетях из осажденного правительственной армией восточного Алеппо. Ее посты вызвали бурю критику в адрес российских ВКС и ВВС правительственной армии Башара Асада. При этом ранее ходили слухи, что аккаунт девочки в соцсети ведет кто-то другой. В декабре прошлого года появились сообщения о том, что Алабед вместе с мамой удалось перебраться из Алеппо в Турцию.


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