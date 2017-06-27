Трамп допускает, что РФ могла вмешиваться в выборы

 

Фото: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Трамп допустил возможность вмешательства России в выборы президента США в 2016 году

Президент США Дональд Трамп допускает возможность того, что Россия и «потенциально другие страны» вмешивались в американские выборы. Об этом заявил, отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

«Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены», – отметил Спайсер. Напомним, ранее Трамп в Twitter потребовал извинений от тех, кто обвиняет его в «сговоре» с Россией

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