Польша приняла более 1,4 миллиона беженцев из Украины

 

Фото: AP/Scanpix

Польша приняла более 1,4 миллиона беженцев из Украины, покинувших свои дома из-за конфликта на Донбассе. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский, передает Польское радио.

«Польша выполнила свою часть солидарности в Европейском союзе, приняв более 1,4 миллиона украинцев, чего не замечают лидеры ЕС», – отметил евродепутат.

Сариуш-Вольский напомнил о предложении, чтобы переселенцев с Донбасса также объединяли в рассчетах с беженцами с юга, однако они были отклонены в ЕС.

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По его словам, Польша не может на это согласиться, потому что не может одновременно принимать и переселенцев из Украины, и беженцев с юга, которые не ассимилируются, и не адаптируются к местным обычаям, культуре и законам.


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