На Кипре построят самое большое казино в Европе

Крупнейшее в Европе казино будет построено на Кипре, сообщает Associated Press.

Соответствующее соглашение правительство Кипра подписало с консорциумом из трех компаний. Общая стоимость проекта оценивается в 558 миллионов долларов.

Казино станет центром интегрированного курорта, в нем будет установлено 136 игорных столов и 1200 игровых автоматов. Кроме того, будут построены отель, рестораны и другие сопутствующие заведения.

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Ожидается, что казино даст импульс развитию на Кипре туризма, созданию новых рабочих мест и привлечению налогов в бюджет.