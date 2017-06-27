ДТП с летальным исходом: в Великобритании латвийца приговорили к 9 годам тюрьмы

 

Фото: AP/Scanpix

В понедельник (26 июня) суд Великобритании приговорил к 9 годам лишения свободы гражданина Латвии Романа Крилова - сообщают британские медиа BBC.

41-летний Крилов, находясь за рулем «Volvo» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривал по телефону и ехал по встречной полосе - рассказал прокурор. В этот момент и произошло столкновение с автомобилем «Honda Civic», за рулем которого сидел 61-летний Невил Богс. В результате ДТП мужчина погиб, а его 31-летняя дочь получила серьезные травмы.

В день аварии, 19 октября, Крилов был безработным и в Великобритании находился только три месяца.

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«На месте происшествия нашли почти выпитую бутылку «Jack Daniels» и бутылку «Coca-Cola». Более того, он не только употреблял алкоголь, но и разговаривал по телефону во время вождения. Последний звонок на его мобильном был в 23.42 и длился он 8 минут и 14 секунд. Звонок был прерван за восемь секунд до ДТП или даже в его момент» рассказал прокурор.

Машина также была не виновника аварии; автомобиль он одолжил у друга.

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