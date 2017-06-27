Глава Европола призывает Европу быть готовой к новым терактам

Глава Европола Роб Уэйнрайт вновь сообщил, что Европе стоит быть готовой к новым терактам исламистов. Подобные предупреждения звучат от лица руководителя полицейской службы Евросоюза уже который год.

По мнению Уэйнрайта, на этот раз террористическая угроза достигла своего максимума за последние 20 лет и будет лишь возрастать, пишет Frankfurter Allgemeine. «Сейчас опасность террора - на самом высоком уровне при жизни нынешнего поколения, пожалуй, она находится на максимуме за последние 20 лет. И она продолжает возрастать», - заявил глава Европола в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.

По словам Уэйнрайта,

только за прошлый год в Европе были арестованы 718 человек, имевших отношение к джихадистам.

«Это очень серьезный рост, который показывает, как сильно радикализировалась часть исламского общества», - отметил глава Европола.

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Также Уэйнрайт указал, что правоохранительные органы должны получить больше возможностей по слежке через онлайн-мессенджеры за коммуникацией лиц, подозреваемых в терроризме. «Из-за того что коммуникационные каналы теперь ушли в интернет, полицейские потеряли большую часть своей способности контролировать террористов. В этом вопросе должны произойти изменения», - сказал глава полицейской службы ЕС.

Уэйнрайт предупредил, что

«естественной потенциальной целью террористов может стать саммит G20 в Гамбурге в начале июля, как, впрочем, и любое другое важное мероприятие»,

говорится в статье, переведенной InoPressa.

Саммит «большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля. В Белом доме рассчитывают, что в рамках мероприятия состоится встреча президентов США и России, сообщил ранее во вторник ТАСС высокопоставленный чиновник американской администрации. Впрочем, по его словам, окончательное решение на этот счет еще не принято.

Напомним, что по итогам состоявшегося в мае на Сицилии саммита стран G7 была подписана декларация по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом. Лидеры «большой семерки» пообещали стремиться к коллективному подходу по устранению рисков, исходящих от террористов. Главным инициатором документа стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Среди всех европейских стран именно в

Британии за последние месяцы произошло наибольшее число кровопролитных терактов.

В ночь на 19 июня житель пригорода Кардиффа Даррен Осборн за рулем грузовика совершил атаку возле Финсбери-парка на севере Лондона. Британец наехал на людей, выходивших из мечети, расположенной на улице Севен-Систерс. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения. Полиция и мэр Лондона Садик Хан назвали атаку терактом.

3 июня в британской столице трое террористов в фургоне въехали на Лондонский мост и направили автомобиль в толпу. Затем они доехали до рынка Боро и напали на прохожих с ножами. Через восемь минут после начала теракта полицейские ликвидировали преступников, на которых были фальшивые «пояса смерти». В результате нападения погибли восемь человек, еще 48 были ранены. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».

22 мая смертник устроил взрыв на концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере. В результате теракта погибли 22 человека, более 60 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

22 марта в Лондоне автомобиль, за рулем которого находился террорист, наехал на пешеходов на тротуаре на Вестминстерском мосту, а после этого врезался в ограждение у Вестминстерского дворца. Террорист вышел из автомобиля и направился в парламент. Он напал с ножом на безоружного полицейского, который впоследствии скончался от ранений. В результате той атаки погибли пять человек, десятки пострадали. Исполнитель теракта - Халед Масуд - был ликвидирован. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ*.

В 2016 году Уэйнрайт предупреждал об угрозе новых террористических атак в Европе после терактов 22 марта в аэропорту Брюсселя и на станции метро «Мальбек», унесших жизни 32 человек.

В 2015 году

аналогичное предостережение прозвучало после терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Тогда террористы совершили ряд скоординированных атак на несколько объектов города. В частности, они открыли стрельбу в некоторых районах Парижа, в том числе в ресторане Le Petit Cambodge и в театре «Батаклан», где проходил рок-концерт. Кроме того, они взорвали три бомбы рядом со стадионом Stade de France, где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.