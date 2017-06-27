«Спецоперация» в Таллине: Спилить иву удалось только с применением силы

Несколько недель активисты дежурили в Ыйсмяэ, надеясь спасти серебристую иву, мешающую строительству развязки в Хааберсти. Сегодня утром полиция разогнала протестующих и произвела задержания. Спустя несколько часов сняли залезших на дерево активистов, после чего ива была спилена.

По замыслу властей, серебристую иву в Хааберсти необходимо было срубить, так как она препятствовала строительству крупной дорожной развязки.

Утром на месте уже было несколько десятков полицейских, в том числе 18 представителей отряда быстрого реагирования.Дело в том, что двое активистов успели влезть на дерево, один из них привязал себя к стволу.

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«Я услышал крик, что сюда идут. Успел надеть обувь, телефон остался в палатке», - рассказал один из защитников. Четверо полицейских ворвались в палатку, он побежал от них к автобусу, где дежурил человек, задачей которого было оповещать СМИ. «Это был наш план на крайний случай - я побежал туда, а два человека забрались на дерево», - рассказал он. И признал, что иву, очевидно, не удастся спасти.

Переговорщики несколько часов пытались убедить активистов слезть добровольно.

Под деревом были установлены батуты, чтобы, в случае падения людей, уберечь их от травм.

После 8 утра на место событий прибыл бывший член волостного собрания Сауэ Мати Наппус, который призвал прийти на место премьер-министра Юри Ратаса. 40 минут спустя Наппуса задержали и увезли в полицейском фургоне.





























































Aizvērt Под присмотром полиции и с протестами активистов в Таллине спилили иву postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees postimees







Позже на место прибыл председатель Комиссии Рийгикогу по окружающей среде Райнер Вакра. По его оценке, проект строительства был составлен небрежно. Также, по его словам, причиной кризиса стала недостаточная коммуникация: например, председателя товарищества находящегося поблизости многоквартирного дома о срубе дерева предупредили в последнюю минуту. При этом Вакра признал, что спасти дерево, скорее всего, не удастся. «Кажется, что это дерево трудно спасти, мне искренне жаль. Это болезненный урок», - сказал Вакра. Он добавил, что никто не хочет человеческих жертв, и посоветовал защитникам ивы не переступать черту.

«Мой призыв прост: не переходите за черту, чтобы не было человеческих жертв, чтобы никто с дерева не упал»,

- сказал он.

После того, как один из защитников ивы добровольно спустился вниз, полиция продолжила переговоры с оставшимся на дереве активистом. Результатов они не принесли, и тогда на дерево забрался служащий спецподразделения. Протестующий попытался от него отодвинуться, началась борьба. Внизу защитники ивы поддерживали своего товарища пением.

К 11.35 последнего находившегося на дереве мужчину с помощью подъемника спустили на землю. Заломив ему руки за спину, стражи порядка увели его в полицейский автобус и увезли.

На подъемнике к дереву подняли человека с пилой, который стал убирать небольшие ветки.

Активисты внизу кричали: «Убийца!»

Комментарий руководителя Ляэне-Харьюского полицейского участка Вейко Рандлайне:

"Представители правоохранительных органов неоднократно объясняли защитникам серебристой ивы, что они находятся в запрещенной строительной зоне. Им объяснялось, как именно планируется продолжать строительные работы и почему для этого придется освободить зону. В то же время заказчику работ из-за задержки причиняется ежедневный ущерб.

Помимо того, что защитники самовольно вторглись в запрещенную зону, в городе разбивание палаток, разведение костров и пребывание в строительной зоне запрещено и расценивается как нарушение общественного порядка. Согласно Закону об охране порядка, полиция обязана вмешаться.

Главный рабочий инструмент полицейских - слова. Ситуацию пытались решить путем переговоров между заинтересованными группами и заказчиками работ. 16 июня защитникам дерева было сделано предписание освободить зону, им было дано несколько дней для выполнения требования. На прошлой неделе мы вызвали строителя, городских чиновников, представителей Департамента окружающей среды и министерства, чтобы еще раз вместе обговорить возможности решения ситуации без применения силы. Полиция должна защищать имущество тех, у кого есть для этого правомерные ожидания.

При спиливании дерева существует опасность, что пострадают находящиеся поблизости люди, поэтому для вырубки было выбрано раннее утро, когда поблизости находится мало людей, для которых это могло бы представлять опасность. Для решения ситуации были привлечены переговорщики, которые пытаются убедить защитников спуститься с дерева добровольно, чтобы полиции не пришлось их к этому принуждать".

В общем, финал для ивы все равно плачевен: ее спилили. Против активиста, который не подчинился распоряжениям полиции и которого пришлось принудительно снимать с дерева, будет возбуждено дело. Исчезновение или даже уменьшение заторов в Хааберсти принесет больше экологической пользы, чем сохранение одного дерева, ранее подчеркнул и.о. мэра Таллинна Таави Аас.