Вирус-вымогатель заразил компьютеры правительства Украины и десятков компаний

На компьютерах кабинета министров Украины начал распространяться вирус-вымогатель, шифрующий информацию на жестком диске. Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер Павел Розенко.

Его пресс-секретарь Елена Голюк опубликовала снимок своего экрана, на котором видно требование выкупа в размере 300 долларов в биткоинах в обмен на расшифровку информации.

О работе вируса-вымогателя ранее сообщали в украинских банках и энергетических компаниях. Вирусом оказались заражены терминалы пополнения проездных в киевском метрополитене.

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О хакерских атаках сообщил также гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябыкин. По его словам, не работает сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов. Рябыкин называл причиной сбоев спам-атаку, связаны ли эти действия хакеров с вирусом-вымогателем, неизвестно.

Днем 27 июня стало известно о распространении на Украине вируса-вымогателя, который шифрует данные на компьютерах под управлением Windows и требует выкуп за доступ к информации. Среди пострадавших компаний — «Киевэнерго», Ощадбанк, почтовая компания «Новая почта», «Укртелеком» и другие. Поступают сообщения о неработоспособности многих сетей заправок.