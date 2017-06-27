Новая волна кибератак прокатилась по миру

27 июня 2017 г. Компьютер, зараженный вирусом
 

27 июня 2017 г. Компьютер, зараженный вирусом. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle

 


Жертвой вируса-вымогателя Petya стали компании в Великобритании, Нидерландах, Франции, Дании, России, Индии и на Украине. В Киеве предположили, что за атакой на украинские предприятия стоят российские хакеры.

Различные европейские компании сообщили во вторник, 27 июня, о масштабной кибератаке. В частности, о серьезных проблемах сообщил агентству Reuters официальный представитель британского концерна WPP, крупнейшего рекламного агентства в мире. По его словам, были атакованы компьютерные системы подразделений, входящих в состав агентства. Официальный сайт WPP некоторое время не работал.

По данным голландских СМИ, атаке подверглись 17 контейнерных терминалов международной компании APM Terminals. Она работает в 76 портах 41 страны на пяти континентах. Атаке подверглись два терминала в грузовом порте Роттердама и еще 15 - по всему миру. Сайт APM Terminals был недоступен, пострадала и телефонная сеть компании в штаб-квартире в Гааге и в офисе в Роттердаме.

Реклама

Как заявило государственное информационно-технологическое агентство Швейцарии (MELANI),

наиболее уязвимыми для вируса, получившего название Petya, оказались Украина. Россия, Великобритания и Индия.

Данных об атаках на компьютерные системы Швейцарии пока не поступало. В то же время о проблемах, связанных со вмешательством хакеров, заявили крупные фирмы в Дании и Франции.

В России о мощной вирусной атаке на свои сервера заявила компания «Роснефть». Сообщение об этом появилось на официальном аккаунте концерна в Twitter.

Сайт компании перестал открываться, но на процесс нефтедобычи хакерам повлиять не удалось - в «Роснефти» заявили, что перешли на резервную систему управления. Позднее стало известно, что атаке также подверглись компьютерные сети банка «Хоум кредит» и металлургической компании Evraz.

Советник главы МВД Украины назвал атакующий страну вирус

Хакерская атака против финансовых институтов, государственных и коммерческих предприятий Украины, начавшаяся во вторник, 27 июня, проводится с помощью «модифицированной под Украину версией вируса Wannacry». Об этом советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По его данным, атака началась синхронно в 11 часов по местному времени (10 часов MEZ), причем письма с вирусом на русском и украинском языке приходили адресатам на электронную почту заранее - иногда за несколько дней или даже месяцев.

Геращенко полагает, что сама атака может быть приурочена ко Дню конституции, который празднуется на Украине 28 июня, а целью хакеров была попытка «дестабилизации ситуации в экономике и общественном сознании Украины». Советник главы МВД назвал кибератаку «самой масштабной» в истории страны и косвенно предположил, что за ней могут стоять российские хакеры. «Рано или поздно их личности будут установлены и они станут невыездными из РФ», - отметил Геращенко.

Массированной атаке, в частности, подверглись «Укртелеком», «Киев-» и «Днепрэнерго», «Укрзализниця», аэропорты «Борисполь» и «Киев», кабинет министров и МВД Украины, государственный концерн «Антонов». Жертвой кибератаки стало и украинское представительство немецкого почтового концерна Deutsche Post. Как отмечается в сообщении концерна, были затронуты службы доставки DHL на Украине. Чернобыльская АЭС перешла из-за кибератаки на ручной режим радиационного мониторинга.

Вирус, атаковавший десятки компаний 27 июня, работает по той же схеме, что и вирус WannaCry, который в середине мая поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Попав в компьютер, он шифрует информацию на жестком диске и требует выкуп за возобновление работы.

Еще по этой теме
Вирус-вымогатель заразил компьютеры правительства Украины и десятков компаний

Вирус-вымогатель заразил компьютеры правительства Украины и десятков компаний


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Cēsis, 18000 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

«Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера Showbiz

«Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание Wo&Men

Выявлены продукты, которые подавляют сексуальное желание

Посадку ступени ракеты воссоздали в дополненной реальности Hi-Tech

Посадку ступени ракеты воссоздали в дополненной реальности

Музыканты Томаса Андерса на 2 часа опоздали на концерт в Юрмалу Showbiz

Музыканты Томаса Андерса на 2 часа опоздали на концерт в Юрмалу

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир Wo&Men

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир

Технологии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
BIZNES ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BIZNES ATBALSTA SPECIĀLISTES/-A ...
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 