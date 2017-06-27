В результате теракта в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


По данным источников «Украинской правды», погибший был главой спецназа Главного управления разведки Минобороны.

В Киеве во вторник, 27 июня, подорвали автомобиль. Полиция открыла уголовное производство по статье «теракт». «Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева взорвался автомобиль, в результате погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал», - сообщили в украинском оборонном ведомстве.

По данным источников «Украинской правды» в Минобороне, 39-летний Шаповал руководил спецназом Главного управления разведки оборонного ведомства. Расследование взрыва поручено Военной прокуратуре.

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В автомобиль было заложено взрывное устройство

В автомобиле сработало взрывное устройство. В настоящий момент следствие устанавливает, было ли оно самодельным или стационарным. Фотографии с места события свидетельствуют о широком радиусе разброса осколков. На месте происшествия работают сотрудники Нацполиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты.

Кроме того, поступают противоречивые сообщения еще об одном пострадавшем. Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что это - пожилой мужчина. Его доставили в больницу. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Телеканал «112.Украина», в свою очередь, сообщает о девушке 1990 года рождения.

По схожей схеме

В июле 2016 года в Киеве подорвали машину, за рулем которой находился Павел Шеремет, работавший ведущим на украинском радио «Вести». Журналист погиб. Расследование дела взяла на себя Национальная полиция.

В Мариуполе 31 марта 2017 года взорвали джип полковника Службы безопасности Украины. Он погиб в карете «скорой помощи» от потери крови.


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