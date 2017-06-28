BBC: в Луганской области попал в плен российский контрактник

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

22-летний российский контрактник Виктор Агеев 24 июня был взят в плен украинскими военными в Луганской области Украины. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Агеев, как следует из публикации, входил в разведгруппу вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской народной республики (руководил группой, по утверждению украинских военных, «кадровый русский офицер капитан Александр Щербак»), и был задержан в результате ее столкновения с украинскими военными в районе села Желобок Славяносербского района.

Эту информацию «Би-би-си» подтвердили источники в Минобороны Украины и командовании украинской 93-й отдельной механизированной бригады.

Реклама

Мать россиянина Светлана Агеева узнала документы своего сына на фотографиях, которые предоставили «Би-би-си» источники. Фотографии паспорта и военного билета Агеева также опубликовали украинские журналисты.

Агеев, как рассказали его бывшие сослуживцы, в 2015–2016 годы проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области в полку связи. После увольнения, по словам одного из них, он «пошел служить на контракт в военную разведку».

По словам Светланы Агеевой, он подписал контракт 18 марта 2017 года; новым местом службы стал Батайск Ростовской области. Там, как пишет «Би-би-си», расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ.

Как выяснили журналисты, в личной переписке с одним из бывших сослуживцев Агеев прямо сказал, что находится на Украине, подтвердив, что он «контрактник» и ему «платят достаточно». Светлана Агеева рассказала, что ее сын о возможном выполнении боевых задач на территории Украины говорил «завуалированно».


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR

reklama.vesti.lv

В Венгрии появится скоростная трасса, «поющая» известную песню Hi-Tech

В Венгрии появится скоростная трасса, «поющая» известную песню

Наследница Swarovski наслаждается медовым месяцем Wo&Men

Наследница Swarovski наслаждается медовым месяцем

В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет Hi-Tech

В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

«Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера Showbiz

«Чудо-женщина» стала самой прибыльной лентой женщины-режиссера

Google оштрафован на рекордные 2,4 млрд евро! Hi-Tech

Google оштрафован на рекордные 2,4 млрд евро!

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 