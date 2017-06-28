Житель США получил пожизненное за попытку совершить теракт от имени ИГ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Жителя американского штата Северная Каролина Джастина Салливана приговорили к пожизненному заключению за попытку совершить теракт от имени террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

«Салливан планировал массовое убийство невинных людей, намереваясь совершить атаку, которая должна была повлечь максимальное число жертв», — заявила прокурор Западного округа Северной Каролины Джилл Уэстморленд Роуз.

По версии следствия, Салливан, который проживал в городе Моргантон, начал склоняться к экстремистской деятельности в 2014 году. Всего, как утверждает сторона обвинения, Салливан планировал застрелить около тысячи человек.

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Отмечается, что в суде 21-летний Салливан признал вину в том, что он намеревался совершить акт терроризма от имени ИГ. Также он признался в контактах с одним из членов «Исламского государства» в Сирии.

Ранее Суд в Австрии приговорил две супружеские пары к тюремному сроку за поездку с детьми на территорию Сирии, подконтрольную боевикам группировки «Исламское государство»


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