Жителям Ижевска рекомендовали зашторить окна и не выглядывать во время визита Путина

Путин в Ижевске
 

Путин в Ижевске. Фото: Mikhail Klimentyev/TASS/Scanpix

Днем 27 июня у президента Владимира Путина была рабочая поездка в Ижевск - он до сих пор в ручном режиме разбирается с жалобами жителей, которые смогли дозвониться до него во время прямой линии, которая была 15 июня.

Поездка президента в столицу Удмуртии была отмечена возмущением жителей в социальных сетях. Дело в том, что при приближении президентского кортежа им рекомендовали зашторить окна и ни в коем случае не выглядывать и не выходить на балкон. На публикации в социальных сетях возмущенных ижевчан обратили внимание журналисты «Эхо Москвы». В публикации приводится твит одного из пользователей с фотографией объявления.

«Если вы оказались на улице рядом с кортежем, просим не затруднять проезд, не фотографировать, не кричать и не жестикулировать», - говорилось в тексте объявления. Такие объявления, как отмечается в сообщении радиостанции, были расклеены по стенам домов в Ижевске. Рекомендации давались местным жителям, как говорится в объявлениях, в целях их же безопасности.

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Что касается самой поездки, то в ходе визита Путин встретился с жительницей города Анастасией Вотинцевой. На прямой линии она жаловалась на деревянный многоквартирный барак, в котором ей придется жить еще 12 лет из-за отсрочки в расселении.

Как сообщает Первый канал, Вотинцева встретила Путина на крыльце вместе с тремя детьми и сестрой. По словам хозяйки, после ее обращения дорогу к дому, которая раньше была в ямах, засыпали гравием, а само жилье в том же состоянии, что и прежде.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бречалов доложил Путину, что дом будет включен в программу переселения в связи с масштабным проектом реновации этого района Ижевска. Президент поручил Бречалову расселить жилые бараки в которых ютятся 11 семей, в том числе и Вотинцевой, до конца 2017 года.

Поскольку поездка Путина в столицу Удмуртии совпала с днем рождения Вотинцевой, он подарил ей поездку в Сочи с семьей. «Вы мой самый главный подарок», - сказала она.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, предшественник Бречалова, был арестован в апреле по обвинению в получении многомиллионных взяток и уволен на следующий день президентом Владимиром Путиным «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, Соловьев получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки Кама и Буй в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации.


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