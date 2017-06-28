Трамп ради комплимента журналистке прервал беседу с премьером Ирландии

 

Фото: Mike Theiler / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром прервался для того, чтобы сделать комплимент журналистке Ирландского радио и телевидения Катрине Пэрри.

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Видеозапись этого случая в своем твиттере разместила сама представительница прессы.

«А вы откуда? Подойдите-ка сюда», — обратился Трамп к журналистке.

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После этого Пэрри подошла к столу американского президента и представилась.

Twitter

«У нас тут столько прекрасных представителей ирландской прессы. Катрина Пэрри, а у нее прекрасная улыбка, надеюсь вы ее там не обижаете», — с иронией обратился Трамп к Варадкару.

По данным Reuters, президент США и новый ирландский премьер во время разговора обсудили Brexit и вопросы миграции.

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