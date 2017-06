Трамп ради комплимента журналистке прервал беседу с премьером Ирландии

Видеозапись этого случая в своем твиттере разместила сама представительница прессы.

«А вы откуда? Подойдите-ка сюда», — обратился Трамп к журналистке.

После этого Пэрри подошла к столу американского президента и представилась.

Twitter

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji— Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) 27 June 2017