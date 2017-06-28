Настоящий мужчина: в него влетел двухэтажный автобус, он встал, отряхнулся и пошел.. в паб!

В минувшую субботу около 9 утра в английском городе Рединг произошло удивительное ДТП: в спину идущего почти по краю дороги мужчины влетел двухэтажный автобус, водитель которого не справился с управлением на повороте. Мужчина чудом не попал под колеса, отлетев по тротуару на несколько метров. После столкновения, он поднялся, слегка отряхнулся и, словно ни в чем не бывало, зашел в соседний паб, камера которого этот жуткий инцидент и зафиксировала.

Как сообщает The Daily Mail, родившийся в рубашке пешеход - это 53-летний Саймон Смит. Впоследствии он побывал в больнице, но быстро был оттуда отпущен домой: врачи констатировали, что Смит отделался синяками и царапинами.

«Мне очень повезло остаться в живых. Я чувствую себя совершенно разбитым от мысли, что должен был погибнуть», - прокомментировал мужчина.

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Что за проблемы были у водителя автобуса - пока неясно, полиция проводит расследование. Уточняется, что пассажиры автобуса серьезных травм тоже не получили. При этом немного пострадал еще один пешеход, задетый обломками конструкций, разнесенных в щепки 20-тонной махиной.