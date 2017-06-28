В Японии инвалиду пришлось ползком подниматься на борт самолета

Японская авиакомпания Vanilla Air, принадлежащая перевозчику All Nippon Airways, принесла извинения пассажиру с параличом нижней части тела, после того как инвалида заставили подниматься на борт по трапу самостоятельно ползком. Мужчина, парализованный ниже талии, помогал себе руками, чтобы сесть на самолет.

Лоукостер Vanilla Air принес извинения 44-летнему инвалиду по имени Хидето Киджима, пишет англоязычная японская газета The Japan Times. Согласно сообщению авиакомпании, теперь во всех ее самолетах установлено оборудование, помогающее людям с ограниченными возможностями подниматься на борт. «Какой бы ни была причина, я чувствовал, будто они не хотели, чтобы я оказался на борту», - рассказал изданию герой резонансной истории.

Киджима совершал перелет из аэропорта Кансай в префектуре Осака до аэропорта Амами в префектуре Кагосима. По прибытии в Амами сотрудники авиакомпании разрешили трем товарищам донести мужчину в инвалидной коляске по трапу до асфальта.

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Однако на пути обратно в Осаку, 5 июня, перевозчик сообщил инвалиду, что он не может воспользоваться такой же помощью, чтобы подняться на борт. Представители Vanilla Air пояснили, что передвижение пассажиров в инвалидном кресле во время посадки противоречит правилам компании.

В результате у японца не осталось выбора, кроме как подняться по ступенькам трапа ползком, помогая себе руками.

Представитель Vanilla Air сообщил The Japan Times, что компания не может позволить пассажирам подниматься по трапу в инвалидных креслах из «соображений безопасности». Чтобы получить такую возможность, необходимо уведомить перевозчика за пять дней до рейса. 14 июня авиакомпания доставила в аэропорт носилки, чтобы теперь помогать инвалидам подниматься на самолет.

После инцидента в Амами Киджима призвал правительства префектур Кагосима и Осака, а также Министерство транспорта Японии приложить усилия, чтобы ни с кем больше не повторилась такая история. Власти немедленно потребовали от Vanilla Air разобраться с этим вопросом, отметил пострадавший. «Vanilla Air также призналась в своей ошибке (по части организации посадки) и приняла конкретные меры», - сказал 44-летний японец.

Киджима возглавляет оборудованный для инвалидов японский центр туризма (Japan Accessible Tourism Center). Эта некоммерческая организация расположена в городе Тойонака в префектуре Осака. Центр предоставляет иностранным туристам с ограниченными возможностями, которые нуждаются в помощи, информацию о путешествиях по Японии.

Киджима за свою жизнь побывал примерно в 160 странах и воспользовался услугами более 200 аэропортов. По его словам, даже в случае отсутствия в воздушных гаванях специального оборудования для людей с ограниченными возможностями оказавшиеся рядом люди помогали ему совершать посадку и высадку.

Когда ему запретили подниматься на борт в коляске, он был удивлен.

Японец надеется, что его случай послужит примером, «когда будут иметь место подобные формы дискриминации». Киджима напомнил, что в Японии закон о ликвидации дискриминации в отношении инвалидов вступил в силу в апреле прошлого года. «Закон побудил власти и авиакомпании решать подобные проблемы без каких-либо инцидентов», - добавил японец.