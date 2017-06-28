Италия пригрозила отправлять обратно корабли с беженцами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: EMILIO MORENATTI / TT NYHETSBYRÅN

Порты Италии не будут принимать зарубежные корабли, на которых переправляют принятых в море нелегальных мигрантов, так как другие страны ЕС не берут на себя большую ответственность в решении миграционного кризиса, в среду сообщил источник высшего ранга в правительстве.

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Подобная политика будет реализована по отношению к кораблям, которые координирует пограничное агентство ЕС «Frontex», миссия флота ЕС «Eunavfor Med Sophia», а также кораблям негосударственных организаций, заявил источник.

Несколько немецких организациюй занимаются траспортировкой нелегальных мигрантов с побережья Ливии в Италию.

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Посол Италии в ЕС Маурицио Массари был послан на встречу с комиссаром ЕС по миграции Димитрисом Аврамопулосом, чтобы передать ему сообщение, что «Италия столкнулась с серьезной ситуаций, и что Европа не может отвернуться», - рассказал источник.

Это «официальный дипломатический жест», который подтверждает недовольство Рима.

Всего с начала года на побережье Италии выбрались 76 873 нелегальных мигранта. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 13%.

Ожидается, что летом число беженцев, который прибудут в Италию по морю, увеличится.

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