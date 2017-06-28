Борьба с терроризмом: в городах по всему миру устанавливают бетонные барьеры

Власти больших городов решили обезопасить местных жителей от террористических атак с помощью установки бетонных барьеров и блоков, которые, по замыслу чиновников, должны минимизировать вероятность умышленных наездов террористов на авто в толпу людей. Ранее пропагандисты «Исламского государства» призывали использовать автомобили для совершения терактов в различных странах мира.

Как сообщает Straits Times, после недавних терактов в Европе власти Мельбурна и Сиднея приняли решение об установке бетонных заграждений. Местные жители, в свою очередь, вызвали возмущение таким шагом, отметив, что теперь их родные города больше похожи на «крепости». В ответ на критику австралийские чиновники уже пообещали украсить бетонные блоки, чтобы они лучше вписывались в антураж, однако отказались их демонтировать.

Аналогичным образом поступили и в Финляндии, где в середине июня был введен усиленный режим террористической угрозы после того, как местные правоохранительные органы получили информацию о предполагаемой подготовке теракта на территории страны. Бетонные блоки были установлены в центре Хельсинки, в том числе и вокруг религиозных сооружений, отмечает YLE.

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Бетонные блоки появились и в центре Лондона, которые в последнее время стал одной из главных целей радикальных исламистов.

Дополнительные заграждения были установлены на большинстве мостов в центре британской столицы, сообщает The Mirror.

Недовольство установкой бетонных заграждений в целях безопасности выразили и жители столицы американского штата Гавайи - Гонолулу, передает KITV. Там новые барьеры были установлены по решению местных властей, чтобы обезопасить пешеходов.

Тем временем, эта инициатива подверглась резкой критике:

многие отмечают, что установка бетонных блоков, наоборот, уменьшает безопасность прохожих. Местные жители отмечают, что из-за заграждений в Гонолулу появились огромные пробки на дорогах. Кроме того, большие блоки ограничивают обзор водителей авто, что повышает риск наездов на пешеходов, переходящих дорогу.

В последнее время на Западе участились случаи умышленного наезда на людей, за которыми стоят террористические организации или их последователи. 7 апреля этого года в центре Стокгольма грузовик въехал в универмаг и задавил насмерть четверых человек, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Использовавшему для нападения угнанный автомобиль террористу удалось скрыться, но позже он был задержан полицией.

Им оказался 39-летний узбек Рахмат Акилов, который приехал в Стокгольм как строитель. Он признался, что должен был совершить теракт от имени террористической группировки. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подтвердил 14 апреля, что Акилов был завербован эмиссарами «Исламского государства».

22 марта в Лондоне мужчина по имени Халид Масуд умышленно сбил на машине несколько человек на Вестминстерском мосту, а потом врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из машины и смертельно ранил ножом полицейского, охранявшего британский парламент.

После этого стражи порядка застрелили террориста. От его нападения пострадали 29 человек. Сначала сообщалось о троих погибших, но 24 марта умер четвертый раненый. В начале апреля количество жертв возросло до пяти. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

В ночь на 19 июня фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери на севере Лондона, в результате чего один человек погиб, и еще 10 получили ранения. Район, где произошел инцидент, известен тем, что в нем проживает большое количество мусульман. Совет мусульман Великобритании назвал произошедшее «очередным проявлением исламофобии».

Британская полиция задержала 48-летнего мужчину, управлявшего белым арендованным фургоном. По словам очевидцев, во время атаки он кричал, что собирался «убить всех мусульман». Премьер-министр Тереза Мэй в своем комментарии описала инцидент в Финсбери как «предполагаемый теракт».

В июле 2016 года первый теракт с использованием грузовика произошел в Ницце: там террорист Мохамед Булель задавил 86 человек на набережной во время праздничного фейерверка. В декабре тунисец Анис Амри на угнанном грузовике въехал на рождественскую ярмарку в центре Берлина. Его жертвами стали 12 человек. Чтобы угнать транспортное средство, Амри застрелил водителя - гражданина Польши.





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