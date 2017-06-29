Даже после Brexit латвийцы не хотят покидать Великобританию

Несмотря на то, каковой будет реальность после Brexit, проживающие в Великобритании латвийцы считают, что там экономическое благосостояние все равно будет лучше, чем в Латвии, поэтому обратно домой не спешат. Об этом в среду сообщила передача «Новости LNT».

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Слишком долгие спекуляции о влиянии Brexit на мигрантов оставили после себя последствия и часть людей уехала, однако сказать, что латвийцы массово покидают Великобританию, нельзя. Суммы зарплат удерживают там большую часть уехавших.

Встреченная на капустной ферме бригада латышей рассказала, что если не сидеть на местных пособиях, то беспокоиться не о чем. Главное - работа, и премьер Тереза Мэй выполнила обещание - ни одного работающего не выгоняют.

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«Нельзя сказать, что здесь лучшее место работы. Уровень жизни тут лучше, хоть мы и не миллионеры.

Сами видите, работаем на полях, но живем лучше, чем в Латвии», - рассказал переехавший в Бостон из Бауски Модрис.

Латвийские мигранты в Великобритании рассказывают, что возвращаться в Латвию не планируют, так как осознают - вернувшись, им придется занять низкоквалифицированные позиции, и это означает минимальную в Латвии зарплату - 380 евро. Они вернутся, если политики примут смелое решение увеличить «минималку».

В Великобритании минимальная зарплата составляет 7,5 фунтов в час. Чем больше работаешь, тем больше получаешь. Налоги - примерно 130 фунтов, в среднем на руки в месяц выходит 1100 фунтов. Через два года, когда Великобритания выйдет из ЕС, «минималка» составит уже 9 фунтов в час.

«Я не думаю возвращаться в Латвию, так как у меня здесь учатся дети, тут их будущее, и я думаю - точно не в Латвии. Там больше ничего нет. Практически вся моя семья здесь - братья, сестра, мама, все здесь», - рассказала переехавшая из Гулбене в Бостон Гунта Виганте.

Именно цепочная миграция, когда в Англию зовут родственников и друзей, все еще очень сильна.

«К примеру, я сейчас своему другу куплю билет, он прилетит ко мне работать, после этого он привезет своих жену и детей, а затем может и друзей. Уезжают редко», - указал Нормунд.

Проживающая под Бостоном семьи Попманисов знает точно - в Латвию не вернется. Двое из трех детей родились в Англии, все они привыкли к благосостоянию эмиграции.

«Так называемые пособия, я не знаю, это насмешка. Латвия издевается.

Удивляются, почему не рождают в Латвии детей. Но как можно рожать, если даже одного не можешь вытянуть?» - спрашивает Агрис Попманис.

Его семья прожила в Англии нужных пять лет, чтобы и после Brexit продолжить получать британские пособия в полном объеме - как на детей, так и на аренду жилья. Агрис осознает - желаемые 1500 евро в месяц он в Латвии не заработает.

Скромнее настроен работающий в городе Регби лиепайчанин Артур.

Он вообще бы не эмигрировал, если бы в Латвии он трактористом зарабатывал 700 евро.

«Здесь лучше потому, что тебе за работу платят, а в Латвии - не ценят, но больше я никаких плюсов не вижу. Как дома я здесь себя не чувствую, это более чем понятно, скучаю по семье. Дома у меня осталась жена и двое детей», - говорит он.

Это причина, по которой Артур все-таки взвешивает мысль о возвращении.

Тем, кто желает продолжить легально жить в Великобритании и получать социальные и медицинские услуги, придется оформлять постоянный статус. Его придется получить и тем, кто уже ранее получил карты резидента. Некоторые недоумевают, зачем это нужно, так как и для получения нового документа нужно прожить в Великобритании пять лет.

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