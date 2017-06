В Китае из-за смога планируется строить «лесные города»

Концепция разработана итальянским архитектором Стефано Боери - одним из авторов жилых башен Bosco Verticale («Вертикальный лес») в Милане, которые были признаны лучшим высотными строениями 2015 года.

В Китае же зеленый мини-город будет занимать более 175 гектаров и вмещать 30 000 жителей.

Власти страны готовы поддержать этот и другие подобные проекты в надежде побороть убийственный смог, уже несколько лет пожирающий страну, пишет Shanghaiist.

«Город-лес» будет полностью функционировать на геотермальной и солнечной энергии, без какого-либо грязного топлива.

Все его здания будут покрыты миллионом растений и 40 тысячами деревьев, которые за год смогут поглотить 10 тысяч тонн углекислого газа и 57 тонн иных загрязняющих веществ, приносимых из других городов. При этом городские растения смогут производить около 900 тонн кислорода в год.

Богатая растительность - планируется высадить более 100 видов различных растений - не только улучшит жизнь горожан, обеспечивая их более чистым воздухом, более комфортной температурой и естественными антишумовыми барьерами, но принесет пользу местной экосистеме, создав более гостеприимную среду для местных животных и насекомых.

Строительство города, у кого пока нет названия, может быть реализовано буквально за пару-тройку лет - 2020 году.

Попасть в него можно будет на высокоскоростном электропоезде из Лючжоу.

Stefano Boeri designs "vertical forest" city to eat up China's smog pic.twitter.com/WlbijDC0Cy— Half Three (@Halfthree) 28 июня 2017 г.