Доигрались: спиннер серьезно поранил маленького мальчика

 

Фото: AP/Scanpix

Игры с популярной среди детей игрушкой спиннер (оригинальное название fidget spinner) зачастую заканчиваются различными травмами.

Поскольку не все спиннеры отвечают требованиям безопасности, получить травму - проще простого.

Так и произошло с сыном Джона Харриса, сын которого получил серьезное рассечение лица, когда играл со спиннером.

Игрушка взорвалась у него в руках, когда они с отцом пытались раскрутить ее с помощью воздушного насоса высокого давления.

Мальчику наложили 30 швов.

Фото: Facebook/John Harris

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«Я решил поделиться своим опытом, чтобы предостеречь окружающих от совершения подобных ошибок. Мой ребенок чуть не лишился глаза», - сообщил Харрис в Facebook.


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