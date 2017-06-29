Доигрались: спиннер серьезно поранил маленького мальчика

Игры с популярной среди детей игрушкой спиннер (оригинальное название fidget spinner) зачастую заканчиваются различными травмами.
Поскольку не все спиннеры отвечают требованиям безопасности, получить травму - проще простого.
Так и произошло с сыном Джона Харриса, сын которого получил серьезное рассечение лица, когда играл со спиннером.
Игрушка взорвалась у него в руках, когда они с отцом пытались раскрутить ее с помощью воздушного насоса высокого давления.
Мальчику наложили 30 швов.
Фото: Facebook/John Harris
«Я решил поделиться своим опытом, чтобы предостеречь окружающих от совершения подобных ошибок. Мой ребенок чуть не лишился глаза», - сообщил Харрис в Facebook.