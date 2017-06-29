CNN: корабли США готовы нанести удар по Сирии, если прикажет Трамп

Пентагон привел в боевую готовность американские военные корабли и истребители, которые ждут приказ верховного главнокомандующего, президента США Дональда Трампа для нанесения авиаудара по территории Сирии. Ранее Белый дом обвинил Башара Асада в подготовке новой химической атаки, в Москве, в свою очередь, расценили заявление Вашингтона какпредлог для удара по Сирии.

Как стало известно телеканалу CNN, в настоящее время американские военные пристально наблюдают за авиабазой сирийских ВВС Шайрат, где, по информации Вашингтона, находилось химическое оружие, которое было применено в апреле в Идлибе, в результате чего погибли мирные жители. В это же время журналисты отмечают, что на данный момент сирийские власти не делают дальнейших шагов для совершения новой химатаки.

Два высокопоставленных источника телеканала сообщили о том, что накануне, 27 июня, на сирийскую базу Шайрат с инспекцией прибыли специалисты из России. В это же время, по информации телеканала, на данный момент в восточной части Средиземного моря находятся американский авианосец «Джордж Буш» с двумя эсминцами и двумя крейсерами, которые способны атаковать территорию Сирии крылатыми ракетами «Томагавк».

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Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в ходе брифинга заявила, что американская администрация не собирается представлять доказательства того, что правительственные войска в Сирии располагают химическим оружием и собираются его применять. Она пояснила, что прозвучавшие накануне заявления основаны на разведданных, которые не подлежат рассекречиванию.

В ответ на вопрос журналистов о том, могла ли разведка принять за подготовку к атаке какие-либо другие действия сирийских военных, представитель Госдепа США назвала такие рассуждения «гипотетическими». «Из прошлого опыта мы знаем, что сирийский режим использовал химическое оружие против собственного народа, так что, очевидно, в будущем это останется большой проблемой», - напомнила она, добавив, что Вашингтон не в курсе, знают ли российские военные в Сирии о возможной химатаке.

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, в свою очередь, сообщил прессе, что США получили разведданные об активной подготовке к химической атаке, которая ведется на авиабазе в Сирии. «Это касается конкретного самолета и конкретного ангара, которые связаны с использованием химического оружия», - объявил он.

В Пентагоне также уточнили, что соответствующая активность в Сирии была зафиксирована в последние день-два.

Администрация Белого дома распространила заявление о возможной подготовке войсками Асада новой химической атаки - наподобие той, что, по мнению Вашингтона, имела место в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В Дамаске уже опровергли обвинения, а в Москве заявление расценили как возможный предлог для удара по Сирии.

Газета Politico утверждает, что заявление, датированное 26 июня, было подготовлено в большой спешке. По данным издания, не было никаких совещаний, на которых была бы дана оценка данным разведки, а некоторые из правительственных чиновников вообще не имели понятия о том, что происходит.

В то же время в последующем комментарии Белого дома говорилось, что все соответствующие учреждения, включая Госдеп, Пентагон, ЦРУ и Национальную разведку, были вовлечены в ситуацию и участвовали в подготовке заявления. «Если Тиллерсон обладал информацией, а какой-то сотрудник ближневосточного отдела - нет, то ему надо было связаться с Тиллерсоном. Это не их право знать, а его прерогатива делиться информацией или нет», - отмечали в Белом доме.

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