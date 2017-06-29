Армия оцепила резиденцию президента Бразилии после попытки вторжения

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вечером в среду, 28 июня, неизвестные люди попытались прорваться во Дворец Алворада - официальную резиденцию президента Бразилии, которая располагается в столице республики. ТАСС со ссылкой на местные СМИ передает, что очевидцы слышали звуки выстрелов. К настоящему моменту здание оцеплено военными.

Бразильский телеканал Globo опубликовал в Twitter первые фотографии с места происшествия. На некоторых из них видны выбитые с петель железные ворота, на других - отстрелянные гильзы.

Агентство Reuters передает, что охрана резиденции, увидев приближающийся на полном ходу автомобиль, сперва произвела несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем открыла огонь непосредственно по машине, когда стало очевидно, что водитель не намерен останавливаться.

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По данным Reuters, нападавший был задержан. Согласно предварительной информации, за рулем автомобиля находился молодой человек в возрасте около 18 лет. Главы государства в момент попытки вторжения в здании не было.

ТАСС напоминает, что еще в начале марта президент Бразилии Мишел Темер решил отказаться от проживания во Дворце Алворада, потому что особняк слишком большой и не напоминает домашний очаг. Позднее он рассказал журналистам о «плохой энергии» резиденции, а также в шутку предположил, что там может обитать привидение.


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