Рабочий был арестован за кокаин в машине на три месяца; оказалось, что это гипсокартон

В машине 57-летнего жителя Флориды Карлоса Кэша, который зарабатывает мелким ремонтом, полицейские обнаружили белый порошок. Мужчина объяснил, что это следы от гипсокартона, но его арестовали на 90 дней. Позднее экспертиза показала, что наркотиков в машине не было.

Рабочий-ремонтник Карлос Кэш 57 лет из города Овидо, штат Флорида, ехал вечером домой на своей машине. Полиция остановила его за не включённый ближний свет, сообщает CBS News. Проверив документы, патрульные выяснили, что Кэш ранее получил условный срок за хранение марихуаны, и решили обыскать автомобиль.

В машине полицейские обнаружили белый порошок. Весь процесс, начиная с остановки и кончая задержанием, снят на нагрудные камеры и выложен в YouTube.

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Кэш оправдывается перед полицией и пытается объяснить, что следы белого вещества — это порошок гипсокартона, который он возит в своём автомобиле. Но тщетно. Блиц-тест и служебная собака показали, что порошок содержит кокаин.

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Суд приговорил Кэша к 90 дням ареста, но всё же постановил направить порошок для повторной проверки в другую криминалистическую лабораторию. Там тщательно проверили образцы и выяснили, что в них нет не только кокаина, но и каких-либо других наркотиков. Тем временем Кэш уже отсидел и вышел.

Меня выбрали за цвет кожи, — рассказал Кэш CBS News. — За нами постоянно следят, останавливают чуть что, проверяют, мы не можем спокойно выходить из дома и ехать куда-то. В ту ночь я должен был так или иначе сесть в тюрьму. И они решили, что это будет из-за кокаина.

Мужчина собирается отсудить у полицейских компенсацию за три месяца без работы, а в полиции Овидо говорят, что перепроверят качество своих полевых блиц-тестов на наркотики. В 1 % случаев, объяснили журналистам, они могут давать сбой.

Возможно, полицейские решили, что гипсокартон — удобное прикрытие для транспортировки запрещённых веществ. Вызываешь мастера по ремонту, назвав секретный промокод, и он тебе и стенку выровняет, и настроение поднимет. Именно так использовали наркодилеры службу доставки пиццы «Папа Джонс». Нужные люди знали, кому звонить и что сказать. Среди топпингов на выбор была также приправа в виде белого порошка.