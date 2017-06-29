В Эстонии утвержден план развития гособороны: мы нарастим мощность

 

Фото: Reuters/ScanPix

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило план развития государственной обороны на 2017-2026 годы, в котором особое внимание уделяется защите государства от внешней угрозы.

«Защита государства не ограничивается только военной обороной. Столь же важны быстрое реагирование полиции, защита государственной границы, безопасность связи и энергетики, киберпространства, сильная дипломатия и хорошее сотрудничество с союзниками», - цитирует пресс-служба правительства премьер-министра Юри Ратаса (Juri Ratas).

По его словам, Эстония продолжит укрепление собственных оборонительных возможностей.

«Мы нарастим мощность маневренных бронесил, как за счет боевых машин пехоты, так и самоходных артиллерийских систем, полностью завершим создание двух бригад.

Увеличим запасы боеприпасов для Сил обороны», - заявил Ю.Ратас.

Реклама

Он пообещал увеличить разведывательные возможности военных, создать киберподразделения в вооруженных силах, улучшить возможности по отражению кибератак.

«Особое внимание в будущем уделим доступности жизненно важных услуг в кризисные времена. Также укрепим возможности государственных учреждений работать в условиях серьезных и долгосрочных кризисов», - сказал премьер.

По словам Ю.Ратаса, будет повышена готовность полиции, пограничной службы, полиции безопасности по защите конституционного строя.

Программа развития государственной обороны рассчитана на 10 лет. Она будет полностью пересматриваться каждый четвертый год.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR

reklama.vesti.lv

Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек Hi-Tech

Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек

В Сирии замечен новейший российский «Терминатор-2» Hi-Tech

В Сирии замечен новейший российский «Терминатор-2»

Милейшее видео: дети Пугачевой соревнуются за место на папе Wo&Men

Милейшее видео: дети Пугачевой соревнуются за место на папе

Познер раскритиковал Стоуна за фильм о Путине Showbiz

Познер раскритиковал Стоуна за фильм о Путине

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли стали родителями Wo&Men

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли стали родителями

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 