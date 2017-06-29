В Эстонии утвержден план развития гособороны: мы нарастим мощность

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило план развития государственной обороны на 2017-2026 годы, в котором особое внимание уделяется защите государства от внешней угрозы.

«Защита государства не ограничивается только военной обороной. Столь же важны быстрое реагирование полиции, защита государственной границы, безопасность связи и энергетики, киберпространства, сильная дипломатия и хорошее сотрудничество с союзниками», - цитирует пресс-служба правительства премьер-министра Юри Ратаса (Juri Ratas).

По его словам, Эстония продолжит укрепление собственных оборонительных возможностей.

«Мы нарастим мощность маневренных бронесил, как за счет боевых машин пехоты, так и самоходных артиллерийских систем, полностью завершим создание двух бригад.

Увеличим запасы боеприпасов для Сил обороны», - заявил Ю.Ратас.

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Он пообещал увеличить разведывательные возможности военных, создать киберподразделения в вооруженных силах, улучшить возможности по отражению кибератак.

«Особое внимание в будущем уделим доступности жизненно важных услуг в кризисные времена. Также укрепим возможности государственных учреждений работать в условиях серьезных и долгосрочных кризисов», - сказал премьер.

По словам Ю.Ратаса, будет повышена готовность полиции, пограничной службы, полиции безопасности по защите конституционного строя.

Программа развития государственной обороны рассчитана на 10 лет. Она будет полностью пересматриваться каждый четвертый год.